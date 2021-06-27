Відома українська співачка Оля Полякова показала себе

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є популярною українською співачкою. За красунею стежать мільйони українців в соціальних мережах і дівчина намагається не розчаровувати публіку, ділячись часто гарячим контентом.

На фото Оля позувала в червоному бікіні, бейсболці і стильних окулярах. Дівчина на четвереньках пограла перед камерою. Полякова опублікувала кілька знімком, на яких була в різних позах і навіть зняла трусики.

"1,2,3,4,5???? Голосуємо! Ти ж мати і у вашому віці на вихід", - написала Оля.

Фанати поставили понад 24 тисячі лайків і написали коментарі:

"А можна все і ще п'ять", " красива, талановита одне питання-навіщо такі фото?", "У вас газон поплив", " 4/_5 що то жахливе і це навіть не вогонь, а збочення!!2 дітей караул", "Кепку як у мене купила і модна", " можна вибрати всі п'ять?", "Ви ж мати їй і в вашому віці!!!!!!", "Мужики оцінять, жінки обматерять".

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