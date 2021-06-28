Відома модель Соня Євдокименко, внучка легендарної української співачки Софії Ротару, розкрила секрети своєї стрункості

Внучка української легенди Софії Ротару, молода красуня Соня Євдокименко, привертає до себе увагу не тільки творчістю, а й яскравою зовнішністю. Дівчина звикла показувати в Instagram різні образи, якими часто захоплюються і просять розкрити секрети краси.

Цього разу дівчина відповіла Сторісах, як саме вона доглядає за своєю фігурою, супроводивши відповідь жаркими кадрами:

"Займаюся спортом, влітку в більш розслабленому режимі. З ранку розтяжка з елементами пілатесу і 2-3 рази на тиждень тренування зі своєю вагою, кардіо або НІІТ.

Як можна помітити, у молодої послідовниці Софії Ротару є всі модельні дані-високий зріст, витончені риси обличчя і ідеальна фігура. Однак, сама Соня ніколи не страждала від зайвої ваги. Раніше дівчина також поділилася фото і відео, де виконує вправи на спеціальному тренажері.

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