Бізнесмен поділився, як йому зараз доводиться

Український бізнесмен, колишній герой шоу "Холостяк" Михайло Заливако і його обраниця Анна Богдан розповіли, з якими проблемами зіткнулися через проект

Кілька місяців після завершення зйомок у "Холостяку" закоханим доводилося приховувати свої стосунки, повідомляє Politeka.net. Про це пара розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське Життя".

Поки фінальний випуск шоу не вийшов на екрани Михайло Заливако і Анна Богдан проводили більшу частину часу вдома і запрошували до себе друзів, або виходили на вулицю пізно вночі, надівши на обличчя маски, і прикрившись капюшонами.

Також Заливако розповів, що йшов на шоу заради відносин, а не через популярність.

"Насправді у мене проблеми з цією популярністю, тому що я дуже важко приймаю все це. Мені це дуже чуже... Якби мені не сподобалося, у мене були якісь розбіжності всередині, я б нікого не вибрав, або ж просто не став би ні з ким далі будувати свої відносини. У мене не той характер", - поділився Михайло.

Зазначимо, Михайло Заливако став популярним в мережі після участі в шоу. Зараз на сторінку артиста підписані 203 тисячі користувачів мережі. Кожен пост бізнесмена збирає десятки тисяч лайків і сотні коментарів.

Нагадаємо, що обраниця" Холостяка " Заливако Анна Богдан блиснула ідеальним обличчям

А ще Politeka писала, що Ганна Богдан викликала переполох гарячими кадрами з відпустки.

Також Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако показав Анну Богдан у непривабливому світлі.