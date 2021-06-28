Старша дочка Олі Полякової Маша висміяла негативну реакцію на її останнє відео в Instagram

Не так давно дівчина виклала відео зі своїм перетворенням. Оскільки Маша є початківцем блогером, вона часто ділиться в мережі різними кадрами, яскравими фото зі своєю мамою або знімками з відпусток.

Цього разу Маша вирішила відреагувати на їдкі коментарі, якими її засипали після того, як вона показала жартівливий образ в Instagram, зробивши яскравий макіяж і незвично великі стрілки.

"Ох, якби Instagram був як Ютуб, у мене напевно було б все відео в дизлайках. Самий дизлайкнутий профіль був би. 85 негативних коментарів з 85. Але друзі, мені як би пофіг. Ну серйозно" - скрививши обличчя на камеру, Маша розсміялася, ігноруючи критику.

"Так як я на дачі фоток у мене немає так що якщо не складно підпишись на мій тт я там буду частіше ніж тут на деякий час" - написала Маша під тим самим роликом.

Ось що писали молодій дівчині під ним:

«Бридота🤦♀️; Мерзлость... що б хороше зняла☺️; що за маячня!?!; Свят свят))); клоунеса. Бідний батько: (((; яка мама така і дочка...Нічого дивно😮; а Стрілки то чому так кострубато нафарбувала?; Не позорься. Дешеве шоу. До мами далеко і надовго; Та ти шо красуня зам; красуня зауваж 🙏; зуби і губи це жесть👹"»

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