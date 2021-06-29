Популярна українська телеведуча Катя Осадча засвітила свій будинок
Подружжя Катя Осадча і Юрій Горбунов живуть в елітному селищі під Києвом, пише Politeka.net.
Сім'я телеведучих зайняла територію розміром в 13,5 сотки. У дворі будинку пари є басейн, просторі галявини для відпочинку, є хазяйський особняк і гостьовий будиночок, а також гірки і гойдалки для дітей.
Примітно, що елітне селище облюбували зірки. Зокрема, можна сказати, за двоє кроків від Осадчої живуть співаки Настя Каменських і Потап. До слова, Горубнов і Потап - куми, і часто бувають один у одного в гостях.
На нових кадрах в сторіс Осадча засвітила свій шикарний басейн і особняк. Вагітна зірка відпочивала на шезлонгу, демонструючи стрункі ніжки.
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"Удома... Подивіться, скільки лелек", - написала телеведуча.
На кадрах також можна помітити краєчок цегляного будинку і басейн.
Зірка із захопленням знімала зграю лелек, а пізніше сфотографувалася разом з чоловіком на тлі веселки, показавши територію свого будинку трохи з іншого ракурсу.
Зазначимо, Катя Осадча і Юрій Горбунов чекають поповнення в родині. Зараз пара виховує одного спільного сина, Івана, і старшого сина телеведучої від першого шлюбу, Іллю.
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