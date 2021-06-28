Син хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, поділився кадрами, на яких зображений його легендарний батько

Грег Чапкіс вже багато років живе в США. За кордоном родич української легенди побудував успішну кар'єру і створив сім'ю.

У нових сторіс Грег зізнався, що сумує за недавно померлим батьком. Грег показав кадри інтерв'ю Григорія Чапкіса, де він розповідав про важке дитинство, і як почав танцювати, передає Politeka.net.

"Нас було семеро дітей, одинадцять чоловік - сім'я. У нас нічого не було, ні грошей, ні коштів... Я почав танцювати на вулиці з трьох років. Ми танцювали, капелюхи лежали і кожен кидав, хто скільки міг. Заробляли собі на хліб, це був початок моєї творчої діяльності. І це мені дало дуже багато. Я став артистом балету, танцював народні танці в державному академічному ансамблі ім. Павла Вірського поруч з Вірським 27 років", - говорив Чапкіс.

Відзначимо, Грег пішов по стопах батька і також присвятив життя танцям. Він заснував свою компанію "Chapkis Dance" в 2004 році і зараз вона набрала популярність по всьому світу, є три філії в США, в Італії і в Україні.

"Я зроблю все, щоб продовжити твою справу", - написав Грег.

Також він показав відносно свіжі кадри з Григорієм Чапкісом на «Танцях з зірками».

"Моє найбільше натхнення", - підписав кадри з батьком Грег Чапкіс.

"Легенда буде жити вічно", - написав Грег Чапкіс.

Раніше ми писали, що Григорій Чапкіс помер у віці 91 рік.

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