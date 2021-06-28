Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною українською телеведучою. За красунею стежать мільйони українців у соціальних мережах, де Нікітюк регулярно ділиться цікавим контентом.

На фото Леся позувала в стильній сукні, піднявши руки вгору. Красуня також додала сторіс, показавши, як в ньому потрібно ходити.

"Ллучшій день Хто зверху?", - написала Никитюк

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали коментарі:

"Боже, яка ти куку, обожнюю"," Леся ти схожа на русалочку", " Леся Тюлівна?", "Це білий дельфін або красуня-альбінос?", "Боже, яка русалка"," Русалочка Лесітель (вільний переклад імені диснеївської русалочки Аріель)", "сьогодні я Русалка, я створюю хвилі", " рибка Золота!! А ти бажання виконуєш?", "Жах, Леся, сподіваюся це перука"," Гортаю фоточки і хотіла кілька разів лайкнути, шкода в інсті так не можна", " хто на що вчився. Від тепер русалкою працюю".

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