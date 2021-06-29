Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла про стосунки

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова перемогла на шоу "Холостяк" і вже вийшла заміж за зіркового красеня. Зараз дівчина на останніх етапах вагітності і вирішила поділиться особистим, розповівши про стосунки:

"Часто, закінчивши відносини, ми прагнемо швидше обзавестися новими. Боїмося навіть думати про те, що можемо залишитися наодинці з собою і своїми думками на тривалий час.

Ми не вміємо насолоджуватися часом, проведеним наодинці з собою-це велика помилка

Гармонія у відносинах з іншою людиною можлива тільки тоді, коли вона вже є всередині нас.

Адже відносини - це про доповнення нашої і так вже цілісного життя, а не про перекривання дірок в стіні

Ваша людина знайде вас сам, але все трапиться в потрібний момент. Не Живіть заради пошуку "того самого".

Живіть заради щасливого себе", - написала Даша.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:



"Ну ви ж пішли на холостяк шукати того самого?", "Мене так розчулюють пари, які не проживши разом і пари років, не пройшовши ніяких спільних складних етапів становлення сім'ї (народження малюка, безгрошів'я), ледь встигнувши одружитися починають вчити оточуючих - як побудувати успішні відносини. Ви такі наївні, милі і потішні зі своїми порадами та рекомендаціями. Не натішуся) чесно) ось живуть же люди! Із задоволенням подивлюся на вашу пару років через... Сім", " щасливі люди-вони як магніти. Притягують до себе тільки потрібних людей".

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