Відомий український актор Тарас Цимбалюк показав себе на новому фото

Як пише Politeka.net, Тарас є популярним українським актором, який встиг сняться в десятках картин. Красунчик не так давно закінчив роботу в третьому сезоні "Кріпосної", яка вийде вже восени. Ще молода людина обожнює спорт і постійно мотивує українців шикарними знімками в Інстаграмі.

На новому фото Тарас здався без футболки, розвернувшись боком до камери. Красунчик дозволив подивитися на підтягнуту фігуру, відразу розбурхав українок, які засипали чоловіка компліментами:

"Шикарний"," який вираз обличчя, спалює", " який стан. Аполлон. Гарний чоловік гарний у всьому", " капець, який! Вогонь, містичний!", "Блін, ти такий красень, а скільки тобі років?", "О, нічого собі".

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