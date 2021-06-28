Відома актриса Нур Феттахоглу показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Нур є популярною німецько-турецькою актрисою. Українця зірка стала знайома завдяки ролі в серіалі"Величне століття". За дівчиною вже стежать сотні тисяч фанатів, яких Феттахоглу намагається постійно радувати новим контентом.
На новому фото Нур позувала в сукні, яку спустила з плечей. Образ дівчина доповнила стильним капелюшком, дивлячись прямо в камеру.
Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
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