Відома актриса Нур Феттахоглу показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Нур є популярною німецько-турецькою актрисою. Українця зірка стала знайома завдяки ролі в серіалі"Величне століття". За дівчиною вже стежать сотні тисяч фанатів, яких Феттахоглу намагається постійно радувати новим контентом.

На новому фото Нур позувала в сукні, яку спустила з плечей. Образ дівчина доповнила стильним капелюшком, дивлячись прямо в камеру.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Качка", "Твоя посмішка моя улюблена", "Привіт Махідевран Султан", "я люблю тебе, красуня з Аргентини", "багато любові з Бангладешу", "Твоя краса гідна гордості", "я не можу насититися переглядом", "я сподіваюся, ти вийдеш заміж за Некаті Шашмаза", "Якби ти була овочем, ти була милим огірком", "неймовірно мила дівчинка".

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