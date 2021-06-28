Український бізнесмен, колишній герой шоу "Холостяк" Михайло Заливако закрутив свою кохану
Після завершення своєї участі в шоу Михайло Заливако і його обраниця продовжують будувати відносини, повідомляє Politeka.net.
Зараз парі не потрібно приховувати свої стосунки, адже фінальна частина проєкту вже давно вийшла в телеефір, а до цього Анні і Михайлу доводилося ховатися.
Закохані часто діляться кадрами свого спільного проведення часу. Цього разу Анна опублікувала у своєму сторіс відео, зняте в парку розваг.
Дівчина одягла червону сукню, а її супутник-футболку і шорти. Обидва обіймалися, і посміхалися, дивлячись один одному в очі. Потім Заливако закрутив її, піднявши над землею.
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"Спасибі, що завжди робиш так, щоб я посміхалася", - написала Анна.
Публікація не отримала лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Зазначимо, Анна Богдан - колишня дружина глави офісу президента Андрія Богдана. Дівчина не спілкується з екс-чоловіком, адже не вважає це за потрібне.
В одному з інтерв'ю дівчина розповіла, що не хоче міняти прізвище, адже доведеться міняти всі документи, а це проблематично. Дівчина розповіла, що поміняє прізвище, коли вийде заміж знову.
Нагадаємо, що Анна Богдан показала ідеальне обличчя зблизька, посмішка на мільйон.
А ще Politeka писала, що Анна Богдан викликала переполох жаркими кадрами з відпустки.
Також Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако показав Анну Богдан у непривабливому світлі.