Український бізнесмен, колишній герой шоу "Холостяк" Михайло Заливако закрутив свою кохану

Після завершення своєї участі в шоу Михайло Заливако і його обраниця продовжують будувати відносини, повідомляє Politeka.net.

Зараз парі не потрібно приховувати свої стосунки, адже фінальна частина проєкту вже давно вийшла в телеефір, а до цього Анні і Михайлу доводилося ховатися.

Закохані часто діляться кадрами свого спільного проведення часу. Цього разу Анна опублікувала у своєму сторіс відео, зняте в парку розваг.

Дівчина одягла червону сукню, а її супутник-футболку і шорти. Обидва обіймалися, і посміхалися, дивлячись один одному в очі. Потім Заливако закрутив її, піднявши над землею.

"Спасибі, що завжди робиш так, щоб я посміхалася", - написала Анна.

Публікація не отримала лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Анна Богдан - колишня дружина глави офісу президента Андрія Богдана. Дівчина не спілкується з екс-чоловіком, адже не вважає це за потрібне.

В одному з інтерв'ю дівчина розповіла, що не хоче міняти прізвище, адже доведеться міняти всі документи, а це проблематично. Дівчина розповіла, що поміняє прізвище, коли вийде заміж знову.

Нагадаємо, що Анна Богдан показала ідеальне обличчя зблизька, посмішка на мільйон.

А ще Politeka писала, що Анна Богдан викликала переполох жаркими кадрами з відпустки.

Також Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако показав Анну Богдан у непривабливому світлі.