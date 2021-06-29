Дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова похвалилася красунею-мамою

28 червня став важливим днем для Ірини Горової, яка стала дипломованим фахівцем в галузі управління, пише Politeka.net. Продюсер Ірина Горова отримала диплом і запросила на церемонію своїх дітей, Наташу та Андрія. Відповідні кадри розміщені в Інстаграмі.

Зокрема, Наташа Горова опублікувала пост, в якому назвала маму своїм головним натхненником.

На кадрах постала Ірина в костюмі випускника, і її дочка в чорному топі і шортиках.

"Мамо.. ну яка ж ти красива! ❤️ Хто б міг подумати, що одного разу я прийду на твій випускний ☺

Я вітаю тебе з проходженням цього цікавого і неймовірного етапу довжиною в 2 роки ❤️ приклад для гордості. Як же ти мене надихаєш!",- написала падчерка Потапа.

За півгодини публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Люблю дуже!", "ООО, як мило🥺 💞"," вітаю👏", " вітаю!", "З випускницею!)) ", "Мені дуже цікаво як ви виглядали в молодості )))❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, український репер Потап одружився в 2000 році на Ірині Горовій, у якої від попередніх відносин вже була дочка, Наташа. Артист виховував дівчинку, як рідну, хоча у Наташі залишилися хороші стосунки з рідним батьком.

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