Молода дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка нещодавно народила сина, поділилася особливостями материнства

Як передає Politeka.net, про це новоспечена мама розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Катя Репяхова розповіла, що зараз вночі дитина спить разом з нею, а вдень – в коконі або своєму ліжечку.

Також вона зазначила, що будити малюка вночі для годування немає необхідності, оскільки він сам прокидається кожні 2-3 години.

Репяхова зазначила, що хоча і годує дитину грудьми, ніякої спеціальної дієти не дотримується. Вона переконана, що кольки у дитини з раціоном мами не пов'язані. А ось ніяких сумішей для годування малюка дівчина не використовує.

Допомагає їй з дитиною і чоловік.

"Я годую Мішу, а чоловік – мене», - зазначила Катя.

Також вона показав зворушливі кадри з Віктором Павликом, який тримає на руках свого новонародженого сина.

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