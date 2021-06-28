Молода дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка нещодавно народила сина, поділилася особливостями материнства
Як передає Politeka.net, про це новоспечена мама розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Катя Репяхова розповіла, що зараз вночі дитина спить разом з нею, а вдень – в коконі або своєму ліжечку.
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Також вона зазначила, що будити малюка вночі для годування немає необхідності, оскільки він сам прокидається кожні 2-3 години.
Репяхова зазначила, що хоча і годує дитину грудьми, ніякої спеціальної дієти не дотримується. Вона переконана, що кольки у дитини з раціоном мами не пов'язані. А ось ніяких сумішей для годування малюка дівчина не використовує.
Допомагає їй з дитиною і чоловік.
"Я годую Мішу, а чоловік – мене», - зазначила Катя.
Також вона показав зворушливі кадри з Віктором Павликом, який тримає на руках свого новонародженого сина.
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