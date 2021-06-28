Анна Саліванчук вразила фанатів спокусливим образом і черговим влучним висловом
Анна, яка пережила недавно складну операцію на хребті, та ще й після хворобливої реабілітації, тепер якомога частіше радує фанатів яскравими образами і ділиться своїми думками з приводу сенсу життя.
Так, 35-річна актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в літній сукні ніжно-блакитного відтінку з трояндочками, передає Politeka.net. Приємним "бонусом" стало глибоке декольте - наряд ідеально сів, підкресливши природну красу Саліванчук, якою хочеться милуватися.
У підписі зірка процитувала перського філософа і поета.
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"Хто битим життям був, той більшого доб'ється. Пуд солі з'їв, вище цінує мед. Хто сльози лив, той щирою сміється. Хто вмирав, той знає, що живе... Омар Хайям", - йдеться в повідомленні.
Крім того Анна додала незвичайну геомітку: "Мрій, живи і роби!"
Користувачі оцінили старання актриси компліментами в коментарях:
"Вірні слова!"
"Красива, ніжна Аня 💛 😚"
Нагадаємо, дружина продюсера " Квартал 95 "в зухвалій позі показала, в чому жіноча сила:" ще сміливіше!".
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера " Квартал 95 "повністю роздяглася, наплювавши на забобони:" яка різниця, що скажуть...".
Також Politeka писала, що дружина продюсера " Квартал 95 "після операції раптово заговорила про старість:"перевірено на собі".