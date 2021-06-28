Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала, як проходили зйомки нового бойовика

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко ще в підлітковому віці покинула Україну. Красуня спочатку хотіла бути моделлю, але стала справжньою зіркою кіно. І в 2021 році Ольга продовжує працювати і вирішила показати, як проходили зйомки нового бойовика "Білий слон".

У ролику були показані робочі моменти, на яких і Оля показала, як вміє битися. Вже через кілька секунд красуня стояла зі зброєю і стріляла.

"Деякі закулісні дії з мого фільму "Білий слон". Ти мене помітиш?",- написала Ольга під відео.

Фанати подивилися ролик більше 8 тисяч разів і написали коментарі:

"На Netflix?", "Я можу помітити тебе, навіть коли мої очі закриті"," Ааа, Демони"," ти добре робиш удари"," я можу помітити свою зірку","Круто, навчиш так битися".

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