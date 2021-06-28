Відома українська телеведуча Лідія Таран показала себе і розповіла про свято

Як пише Politeka.net, Лідія Таран стала досить популярною телеведучою на телеканалі 1+1. Білява красуня також веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами новими фото і думками.

Цього разу Лідія опублікувала фото, на якому позувала в стильній сукні. Красуня в руках тримала Конституцію України, присвятивши цьому цілий пост:

"Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Стаття 45. Поворожила на Конституції, відкривши її якраз на цій сторінці. Пішла реалізовувати першу частину пропозиції. А саме працювати тим, хто вже скористався законним правом на відпочинок, раджу не поспішати до Києва. Все одно пробки починаються відразу за Одесою, Львовом і перед Борисполем".

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"А коли почнеться реалізація другої частини?", "Цікаво, а соціальний відпочинок, це що таке", "а в селі, шкода, Немає відпочинку".

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