Відома українська телеведуча Лідія Таран показала себе і розповіла про свято
Як пише Politeka.net, Лідія Таран стала досить популярною телеведучою на телеканалі 1+1. Білява красуня також веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами новими фото і думками.
Цього разу Лідія опублікувала фото, на якому позувала в стильній сукні. Красуня в руках тримала Конституцію України, присвятивши цьому цілий пост:
"Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Стаття 45. Поворожила на Конституції, відкривши її якраз на цій сторінці. Пішла реалізовувати першу частину пропозиції. А саме працювати тим, хто вже скористався законним правом на відпочинок, раджу не поспішати до Києва. Все одно пробки починаються відразу за Одесою, Львовом і перед Борисполем".
Зовнішність нової внучки Алли Пугачової перестала бути таємницею: "Є схожість з Лізою"
Блискавка в одну мить позбавила життя двох людей: деталі та фото з місця трагедії під Черкасами
Галкін показав, як Пугачова пішла у відрив і задерла сукню під час танцю: "Ось так до старості..."
17-річну дівчинку рятують у Дніпрі, не тілі немає живого місця: що сталося
Біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями: "Я розумію, хто це зробив…"
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"А коли почнеться реалізація другої частини?", "Цікаво, а соціальний відпочинок, це що таке", "а в селі, шкода, Немає відпочинку".
Нагадаємо, зірка "1 + 1" Лідія Таран показала, як працюється при сильній спеці
А ще Politeka писала, що зірка 1 + 1 Лідія Таран розкрила секрет ідеальної фігури
Також Politeka повідомляла, що зірка 1 + 1 Лідія Таран в купальнику поманила полуничкою, фото