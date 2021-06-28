Співачка Світлана Лобода влаштувала небувалий перформанс, здивувавши одкровенням
38-річна українка, яка вже багато років будує кар'єру в Росії, любить епатувати публіку. Цього разу Світлана збентежила виступом на премії "Муз ТВ 20-21", опинившись всередині "ембріона" у величезній "утробі", передає Politeka.net. Лобода показала, як проходила репетиція, в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
"Ловлю себе на думці, що найбільше люблю робити перфоманси і чим складніше завдання, тим цікавіше процес😉 Непросто було опинитися всередині гігантського ембріона, який починає здуватися і падати на тебе, якщо за милі секунди не встигнути заскочити всередину...", - поділилася зірка в підписі.
Крім того, співачка зізналася у фобії, яка у неї розвинулася після народження молодшої дочки Тільди.
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"У мене клаустрофобія і мені дико страшно, але я терплю...", - каже на кадрах Світлана, сидячи за музичним інструментом у гігантському "лоні".
"Все це виявляється сущою дрібницею, коли я бачу кінцевий результат і ваші захоплені очі 😁 😍 Я люблю радувати вас... і трішечки - себе))", - підсумувала зірка.
Користувачі оцінили старання Лободи:
"Неймовірний артист 🔥! Ви завжди проходите через свої фобії 😂 заслуговуєте тільки тонну поваги до вашої праці 👏"
"Спасибі за емоції, за все.❤️"
"Світла 😉а давайте ви спочатку альбом народите, а потім третього 😂 🙏"
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