Співачка Світлана Лобода влаштувала небувалий перформанс, здивувавши одкровенням

38-річна українка, яка вже багато років будує кар'єру в Росії, любить епатувати публіку. Цього разу Світлана збентежила виступом на премії "Муз ТВ 20-21", опинившись всередині "ембріона" у величезній "утробі", передає Politeka.net. Лобода показала, як проходила репетиція, в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Ловлю себе на думці, що найбільше люблю робити перфоманси і чим складніше завдання, тим цікавіше процес😉 Непросто було опинитися всередині гігантського ембріона, який починає здуватися і падати на тебе, якщо за милі секунди не встигнути заскочити всередину...", - поділилася зірка в підписі.

Крім того, співачка зізналася у фобії, яка у неї розвинулася після народження молодшої дочки Тільди.

"У мене клаустрофобія і мені дико страшно, але я терплю...", - каже на кадрах Світлана, сидячи за музичним інструментом у гігантському "лоні".

"Все це виявляється сущою дрібницею, коли я бачу кінцевий результат і ваші захоплені очі 😁 😍 Я люблю радувати вас... і трішечки - себе))", - підсумувала зірка.

Користувачі оцінили старання Лободи:

"Неймовірний артист 🔥! Ви завжди проходите через свої фобії 😂 заслуговуєте тільки тонну поваги до вашої праці 👏"

"Спасибі за емоції, за все.❤️"

"Світла 😉а давайте ви спочатку альбом народите, а потім третього 😂 🙏"

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