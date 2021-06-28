Відомий український комік Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", разом з родиною вирушив до Греції, звідки ділиться яскравими кадрами

Євген Кошовий не тільки популярний артист студії "Квартал 95", але також батько двох дочок і чоловік дизайнера, Ксенії, повідомляє Politeka.net. Зазначимо, актор перебуває у шлюбі з 2007 року.

Зараз дружне сімейство відпочиває в Греції, де, судячи з розміщених кадрів, весело проводить час.

Зокрема, в одних з останніх сторіс в Instagram Кошовий показав свою дружину в купальнику. Жінка позувала на шезлонгу, натягнувши на одну ногу штучний хвіст русалки.

"Попалася? А я тобі говорив - не підеш від мене", - сміючись, вимовив Євген.

"Моя Аріель", - підписав відео Євген.

На інших кадрах Ксенія показала "лайфхак", коли дуже хочеться стати русалкою, але в один хвіст не влазиш. Для цього блондинка натягнула на обидві ноги по штучному хвосту і пройшлася біля басейну.

"Ой, як красиво", - зі сміхом прокоментував Євген дефіле своєї дружини.

Варто зазначити, що Ксенія Кошова похвалилася своєю ефектною фігурою в купальнику. Струнка талія, підтягнутий животик - зірка виглядає чудово, і це попри те, що вона народила двох дітей.

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