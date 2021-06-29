Популярна українська ведуча ТБ Леся Нікітюк показала себе в цікавому образі

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала дуже популярною українською телеведучою. Красуня бере участь у безлічі шоу, а також розвиває соціальні мережі. За дівчиною стежать мільйони українців в Instagram, де дівчина ділиться цікавим контентом. Ще вранці Леся була в образі розкішної русалки, зібравши десятки тисяч лайків українців.

А на нових сторіс, які Леся опублікувала Instagram, дівчина позувала в костюмі динозавра. Красуня опублікувала кілька відео, демонструючи свій модний лук.

"Це мій лук на сьогоднішній день. Ярин, Я не можу вимкнути сторіс, допоможи", - сказала Леся в кадрі.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій, але зазвичай зірку без компліментів не відпускають: "красуня.

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