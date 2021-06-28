Співачка Настя Каменських публічно звернулася до коханого, репера Потапа

Як відомо, парочка в шлюбі ось уже два роки, але їхні стосунки почалися задовго до цього. У 2013 році, коли Потап був ще одружений на Ірині Горовій, з'явилися перші докази, що вони з Настею — не тільки колеги в дуеті. Їх тоді "підловили" разом у відпустці на Кубі. Незабаром чутки підтвердилися - Потап пішов від дружини і вже не соромився крутити роман з Каменських.

Зараз їх називають чи не найміцнішою парою в українському шоубізі. Настя з чоловіком продовжують займатися творчістю, багато часу приділяючи роботі. Що стосується спільних дітей, парочка тільки планує, не називаючи конкретні терміни.

У своєму новому пості в Instagram 34-річна Каменських здивувала зворушливим зверненням до коханого, передає Politeka.net.

"Чоловік, я так сумувала 💔 Ми так рідко стали бачитися через зйомки і концерти... і з одного боку, робота це прекрасно, але мені тебе дуже не вистачає 💕 @realpotap", - написала Настя, додавши знімок, на якому припала до плеча Потапа, закривши очі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Яка прекрасна пара!👫 Очей не відірвати!😍"

"Дуже красиві і підходять один одному!"

"Несподівано ви стали разом і вже так довго 🔥 відмінний приклад того як друзі чоловік і жінка стають відмінною парою ❤️ - Приклад, як мужик кидає сім'ю і йде до коханки 👏"

Нагадаємо, Каменських в міні-шортиках дісталося за зовнішній вигляд на прогулянці з подругою: "Настя, який у вас розмір...".

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