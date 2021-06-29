Відома українська співачка Оля Полякова показала себе, звернувшись до збірної України з футболу

Як пише Politeka.net, збірна України з футболу сьогодні, 29 червня, грає зі збірною Швеції. І хоч українці не дуже впевнено виглядали в групі, але дивись пройти в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи, де їм попався один з найлегших суперників. Співачка Оля Полякова вирішила записати звернення до наших футболістів, опублікувавши його в сторіс Instagram.

На кадрах Оля Полякова з'явилася без верхньої частини купальника. Красуня прикрилася рукою, щоб не засвітити найпікантніше, сидячи перед камерою.

"Я приєднуюся до флешмобу підтримки нашої української збірної з футболу. Хлопці, я вам бажаю дуже хорошої гри. Грайте і вигравайте. Ми з вами, вся Україна з Вами".

Відомо, що матч Україна - Швеція буде проведено в Шотландії в 22.00 за київським часом. Подивитися поєдинок можна по трансляції, яку проведе ТРК Україна.

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