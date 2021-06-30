У співачки Алли Пугачової велика сім'я і про деяких рідних мало, хто знає

Алла Пугачова народилася в родині фронтовиків, передає Politeka.net. У артистки був молодший рідний брат, Євген, який помер у 2011 році.

Після смерті брата артистка стала більше турбуватися про долю його сина Владислава. Останній страждав від наркотичної залежності, але минув час і зараз він перебуває у шлюбі з коханою, Гузель. Пара виховує спільну дочку, яку назвали на честь двоюрідної бабусі - Алла.

Днями малятку виповнилося 10 місяців. Щаслива мама показала, якою росте дівчинка. Зокрема, Гузель опублікувала відео, в якому Владислав розповідає про ім'я дочки, а також, що відкрив салон краси. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Тато вперше розповів, чому назвав мене Аллою", - підписала відео дружина Владислава.

Також Гузель опублікувала кадри хрестин дочки.

Публікації зібрала сотні лайків і багато коментарів:

"Молодці хлопці", " які молодці!!! А де ваш салон знаходиться?", "Від душі вітаю❤️❤️❤️"," вітаю!🙏🙏🙏🎊🎊🎊🎉🎉🎉", "Дорогі родичі, щастя Вам, любові, поваги і терпіння, будьте богом збережені❤️👏 🙌", "очі, як в Алли Борисівни".

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