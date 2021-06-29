Відомий український комік Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", відправився з сім'єю на відпочинок до Греції, з'явилися фото
Євген Кошовий разом з дружиною, дизайнером, Ксенією і дочками, Варварою і Серафимою, вирушили на відпочинок за кордон, повідомляє Politeka.net.
Ксенія опублікувала кілька сторіс, в яких засвітила царські делікатеси й не тільки далеко від України.
Зокрема, красуня похвалилася келихом шампанським, опусти в неї вишню. А на тлі помітний басейн з блакитною водою.
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Також красуня показала, чим пригощається в Греції. На столі можна помітити тарілку з рум'яними креветками та іншими з морськими смаколиками.
Пізніше розкішна блондинка похвалилася стрункою і підтягнутою фігурою в купальнику. Дружина Кошового виглядає чудово, адже на ній ніяк не відбилися дві вагітності.
На ще одному відео Ксенія показала, що Серафима навчився плавати.
"Ура, нарешті дитина навчилася плавати! Давай-давай-давай", - з радістю в голосі вимовила Ксенія.
Зазначимо, Євген і Ксенія Кошові одружилися ще в 2007 році. До слова, дружина артиста вже давно співпрацює зі студією" Квартал 95", для якої її фірма шиє сценічні вбрання для різних програм продакшену.
У бренду Ксенії налагоджено власне виробництво.
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