Володимир Остапчук показав, як проходять зйомки фільму "Де Гроші", над яким працює Дзідзьо (Михайло Хома)

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук став головним героєм фільму Михайла Хоми"Де гроші". Телеведучий вирішив поділитися враженнями в Instagram, показавши процес зйомок.

"Питання, де гроші? Тільки Міша Дзідзьо знає відповідь. Сьогодні зйомки, скоро покажу машину, на який я приїду за сценарієм. А поки що ось так виглядає знімальний майданчик", - сказав Володимир у першому сторі, демонструючи майданчик, на якому проходять зйомки.

"За сценарієм фільму я багатий власник ресторану. Ось моя тачка, Бентлі. І зовсім скоро до Мене підійде Михайло Хома. Зараз будемо цю сцену репетирувати і знімати", - розповів про свого персонажа Остапчук, показавши машину і ресторан.

"Так, Мій перший сценічний костюм. Годинник і золотий ланцюг", розповів про свій лук телеведучий, позуючи перед дзеркалом.

На наступному сторі Володимир стояв біля авто, присівши на капот. Остапчук підписав фото максимально лаконічно:"успішний успіх".

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