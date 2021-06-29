Півфіналіст шоу "Холостячка", ведучий заходів, гуморист Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, здивував кадрами зі своєю дівчиною
Після участі в шоу "Холостячка" гуморист набрав велику популярність в мережі, передавє Politeka.net. Зараз на сторінку Рибака в Instagram підписана 221 тисяча користувачів мережі.
Цього разу Рибак здивував своїх шанувальників на відео, влаштувавши "сцену ревнощів" своїй коханій Аліні Смирновій, з якою живе після "Холостяки".
"Зловив на гарячому!",- підписав кадри гуморист.
Кіркоров після скандалу з "чорним списком" осоромився на публіці: "А батька хворого-то навіщо..."
Тіна Кароль боляче гримнулася на зйомках, кадри вже у Мережі: "Я не можу так..."
Українки влаштували бійку на концерті Басти в Одесі, кадри вже в Мережі: "В хід пішли навіть..."
Тіна Кароль після зірваного концерту звернулася до українців у зухвалому образі: "Одна така"
Галкін показав, як Пугачова пішла у відрив і задерла сукню під час танцю: "Ось так до старості..."
На кадрах Рибак зайшов на кухню, де була його кохана, зі словами: "Де він?", на що Аліна висловила не розуміння питання.
"Я все знаю! Де він? Ось він! Хто ти такий? Що робиш тут з моєю дівчиною?",- продовжив жартома комік, показавши на підлозі великого плюшевого ведмедя.
Кадри вийшли вельми кумедними, але не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Зазначимо, Андрій Рибак зізнався, що прийшов на проект "Холостячка" заради піару. Він запевнив свою дівчину Аліну Смирнову, що не закохається в Ксенію Мішину, але його почуття несподівано спалахнули.
Після того як героїня проєкту відкинула Рибака, той повернувся до Аліни, і вона його пробачила.
Нагадаємо, що Андрій Рибак з " Холостячки» збентежив виглядом в реальному житті
Як повідомляла Politeka, коханий» Холостячки " Мішиної Еллерт поруч з рибалкою захопив видом
Також Politeka писала, що Андрій Рибак показав сварку з коханою, з якою живе після " Холостячки"