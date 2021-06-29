Півфіналіст шоу "Холостячка", ведучий заходів, гуморист Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, здивував кадрами зі своєю дівчиною

Після участі в шоу "Холостячка" гуморист набрав велику популярність в мережі, передавє Politeka.net. Зараз на сторінку Рибака в Instagram підписана 221 тисяча користувачів мережі.

Цього разу Рибак здивував своїх шанувальників на відео, влаштувавши "сцену ревнощів" своїй коханій Аліні Смирновій, з якою живе після "Холостяки".

"Зловив на гарячому!",- підписав кадри гуморист.

На кадрах Рибак зайшов на кухню, де була його кохана, зі словами: "Де він?", на що Аліна висловила не розуміння питання.

"Я все знаю! Де він? Ось він! Хто ти такий? Що робиш тут з моєю дівчиною?",- продовжив жартома комік, показавши на підлозі великого плюшевого ведмедя.

Кадри вийшли вельми кумедними, але не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Андрій Рибак зізнався, що прийшов на проект "Холостячка" заради піару. Він запевнив свою дівчину Аліну Смирнову, що не закохається в Ксенію Мішину, але його почуття несподівано спалахнули.

Після того як героїня проєкту відкинула Рибака, той повернувся до Аліни, і вона його пробачила.

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