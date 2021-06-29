Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав нове кумедне відео

Як пише Politeka.net, Влад Яма є популярним українським хореографом. Красунчик бере участь у різних українських шоу, а також веде соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.

Цього разу Влад вирішив показати, що таке "краш", пройшовшись біля басейну повз молоденьких дівчат. Красуні всі потрапляли у воду, коли хореограф пройшов повз них.

"А що таке краш?",- написав Влад під роликом.

Фанати подивилися ролик понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Краш-це ти для дівчат", "їм в сумі хоч є 18?", "дівчинка в блакитному відмінно зіграла, на мій погляд)))", "Влад, вас поважають, не опускайтеся до рівня малоліток, ну реально, на жаль І ах", "так ось що означає фраза: дівчата штабелями падають", "Краш - сильна симпатія, обожнюваний об'єкт".

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