Відомий український телеведучий Слава Дьомін, зірка "Голосу країни", з яким зблизилася співачка Тіна Кароль, показав, як привітав Володимира Дантеса з 33-річчям
Як пише Politeka.net, Слава Дьомін є популярним Радіо - і телеведучим в Україні. Красунчик часто миготить в компанії зірок, зокрема з Тіною Кароль. На новому відео, яке Слава опублікував в Instagram, чоловік показав, як привітав Дантеса з 33-річчям.
На відео Дьомін тримав у руці торт, після чого жорстко вмочив Володимира в нього. Дантес після цього взяв пляшку води і побризкав на фанатів.
Користувачі подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:
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