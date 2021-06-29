Відомий український телеведучий Слава Дьомін, зірка "Голосу країни", з яким зблизилася співачка Тіна Кароль, показав, як привітав Володимира Дантеса з 33-річчям

Як пише Politeka.net, Слава Дьомін є популярним Радіо - і телеведучим в Україні. Красунчик часто миготить в компанії зірок, зокрема з Тіною Кароль. На новому відео, яке Слава опублікував в Instagram, чоловік показав, як привітав Дантеса з 33-річчям.

На відео Дьомін тримав у руці торт, після чого жорстко вмочив Володимира в нього. Дантес після цього взяв пляшку води і побризкав на фанатів.

Користувачі подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Вітаю", "це було шедеврально", " клас. Ох, пам'ятаю ще Фабрику зірок! Пісня про дівчинку Олю була топ довго", "це було круто", "Ахаха, яка крута атмосфера", "Супер, виглядає із задоволенням".

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