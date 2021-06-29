27-річна фіналістка шоу "Холостяк-11" з Михайлом Заливако, Юлія "Зайка" Бельченко, засвітилася з красивим хлопцем

Юлія працює контент-менеджером, СММ-менеджером і графічним дизайнером, передає Politeka.net. Після своєї участі в "Холостяку" дівчина стала набирати популярність в мережі. Зараз на сторінку "Зайки" підписані 213 тисяч користувачів Мережі, з якими вона ділиться яскравими кадрами зі свого життя.

Цього разу Юлія опублікувала відео, на якому зображена з красенем-блогером Дмитром Шевчуком. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

"Юля і її друга половинка? Як вам така пара? ❤ ️ ",- написали автори поста, зробивши репост відео.

Публікація зібрала понад 20 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Будь щаслива!!!", "Щось вони швидко закохуються, раз закохуються, потім в інших закохуються і знову кричать, що це любов і назавжди, дивно це все🤔", "Супер красива пара", "це колаборація блогерів :) нічого більше", "Пара супер", "їй тепер шо все життя страждати за вашим Заливако, нехай ВІДПАЛЮЄ, молодець", - написали користувачі Мережі.

Варто зазначити, що в своєму сторі Юлія "Зайка" назвала Дмитра своїм другом, тобто, ймовірно, поки між обома немає романтичних відносин.

Нагадаємо, що Юля "Зайка", повернувши Заливако кільце, розкрила таємниці закулісся " Холостяка"