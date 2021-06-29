Відомий український Олексій Потапенко (Потап) показав, як проходили зйомки кліпу "Екзорцизм"

Як пише Politeka.net, Олексій є популярним українським виконавцем ще з часів дуету"Потап і Настя". Зараз артист активно розвиває сольну кар'єру під псевдонімом ПТП. Потапенко вирішив показати, як проходили зйомки кліпу "екзорцизм", який зовсім недавно вийшов.

На кадрах можна побачити самого Потапенко, колишню дружину Ірину Горову, а також молоду красуню, яка грала роль головної героїні в кліпі. У якийсь момент Олексій вп'явся губами в дівчину.

Фанати подивилися понад 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Ех, Каменських би в головній ролі", " П'ятниця 13-го.. неначе не я написав.... це звучить загадково)", " це весь мейкінг або на Ютубі теж буде?", "Обожнюю твою творчість. Лела, ти крутий", " мені дуже подобається ця робота. Короткометражний якісний фільм", " приємний проект в приємній команді, спасибі!".

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