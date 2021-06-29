Оля Полякова показала сміливий образ старшої дочки Марії

Як пише Politeka.net, Маша є старшою дочкою Олі. 16-річна красуня вже й сама веде Instagram, де у дівчини десятки тисяч фанатів. Але цього разу мама вирішила пожартувати над дочкою, показавши на своїй сторінці кумедний образ дівчини.

"Господиня артілі", - підписала фото Оля.

На кадрі Маша сиділа в прозорій сукні в кріслі, надівши стильні окуляри. В руках у дівчини був автомат, який Полякова відвела убік від камери. Цікаво, що в сукні декольте виявилося досить сміливим і бюст був майже не прикритий.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Фото так собі. Краси машиною 0.0%"," Ну, так, яблуко від яблуні, правду кажуть", " даремно ви виставляєте свою дівчинку в такій іпостасії. Їй рано ще"," небезпечна леді", " Маша Ти вогонь і нікого не слухай, це просто заздрість... Успіхів тобі!".

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