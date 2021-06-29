Знаменита голлівудська актриса і режисерка Анджеліна Джолі зачарувала шанувальників своєю красою

Відома актриса намагається підтримувати свою красу і молодість, тому у свої 46 років виглядає досить ефектно, передає Politeka.net. Зірка не тільки використовує різні засоби по догляду за шкірою, але також добре харчується.

Система харчування актриси включає багато овочів, соєве молоко, парову рибу і супи. В результаті шкіра зірки залишається сяючою.

Користувачі Мережі, захоплюючись красою і талантом актриси, створюють фан-групи, в яких публікують різні знімки кумира. Цього разу фанати опублікували фото Джолі зблизька.

Джолі навела чорні стрілки на повіках, її вії були пишними, а губи - натурального кольору. Виглядала знаменитість красиво, але при цьому можна помітити деякі зморшки на обличчі й шиї.

За годину публікації поставили "лайк" майже 100 користувачів мережі.

"💪💘💘💘💘💘", "👏👏👏🔥", "Старенька Джолі", - написали коментатори.

Зазначимо, крім того, що Анджеліна Джолі правильно харчується, також вона займається спортом.

Зірка тренується три рази в тиждень по 40 хвилин, в числі обов'язкових вправ – піднімання штанги або гир. В результаті зірка струнка і підтягнута.

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