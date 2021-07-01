Телеведуча Леся Нікітюк потрапила в сильний град посеред Києва, добре хоч в машині була
Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно танцювала у весільній сукні в закуліссі зйомок, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка показала в сторіс шокуючі кадри розігралася стихії - Київ накрило сильним градом.
У момент удару крижаної стихії Леся перебувала в автомобілі, вона їхала на пасажирському сидінні і знімала негоду на телефон. Спочатку за кадром чутно здивований вигук телезірки, потім вона каже: "Яв шоці".
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"Град капець", "Одягайте градонепробивне пальто", - підписала свої сторіс Нікітюк. Схоже, град був дійсно дуже сильним, що так здивував ведучу.
Нагадаємо, Нікітюк у незвичайній сукні перетворилася на ляльку, підкоривши образом: "Клас, Мері Поппінс".
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