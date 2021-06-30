Відомий український виконавець Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) разом з Інною Білокінь (мама) влаштував свято

Як пише Politeka.net, Андрій Данилко є дуже успішним українським виконавцем, який виступає під псевдонімом Вєрки Сердючки. У артиста для повноти образу є і мама, роль якої грає Інна Білокінь. Актриса також веде Instagram, в якому можна побачити спільні фото з Андрієм.

Цей раз не став винятком, адже Інна опублікувала знімок, на якому Вєрка Сердючка і мама тримали по пляшці шампанського, збираючись відкрити. Цим фото Данилко з Білоконь відреагували на перемогу збірної України.

"Це так моя тітка Мотя пораділа. Тихенько", - написала Інна.

Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:

"Як ми вас любимо. Ви просто бомба. Шкода що ваш дует не видно на ТБ. Передайте Андрію, він найкращий. Мюзикл за двома зайцям, ми його постійно досі згадуємо", "кращі і улюблені", " фантастично круті люди!!!! Forza Ukraina!".

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