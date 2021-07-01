Відома співачка Наташа Корольова здалася разом з 75-річною мамою Людмилою Поривай

Як пише Politeka.net, Наташа Корольова є російською співачкою з українським корінням. Артистка живе в шикарному особняку під Москвою, який придбала приблизно за мільйон доларів. І мама вирішила провідати дочку, приїхавши в гості.

На нових кадрах в Instagram можна побачити, як Наташа і Людмила обіймаються. Мама була в шортах і короткій футболці, задерши одну ніжку, однією рукою обіймала дочку, а в другій руці тримала букет шикарних квітів.

"Мама. Дочка", - написала Людмила під кадрами.

Фанати подивилися відео більше 23 тисяч лайків і написали коментарі:

"Що може бути краще-дочка і мама поруч", "я вас люблю, позитивні", "захоплююся життєлюбством"," як добре, коли мама приїхала", " Все так награно, а очі то у Наталії сумні і не горять!Навіщо все це?", "Можливо, мені вони неприємні".

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