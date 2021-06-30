Переможниця останнього сезону " Холостяка" Анна Богдан на руках у Михайла викликала бурхливу реакцію в мережі

Михайло Заливако і Анна Сторожук почали відносини відразу після проекту і продовжують дивувати кадрами в Instagram досить часто. Незважаючи на те, що їх щастя стосується тільки їх двох, шанувальникам проекту «Холостяк» вибір самого чоловіка не дає спокою.

Багато користувачів Instagram постійно засипають пару різними питаннями або критикою, з якою Михайлу і Ганні доводиться миритися. Цього разу під їх романтичним фото з відпочинку знову розгорілися суперечки.

"Подобається відчуття поруч. Подобається, коли йдемо за руку. Подобається, що викликаєш мурашки по шкірі. Подобається з тобою слухати одну пісню на repeat.

Подобається, що не соромно. Подобається, коли дуркуешь. Подобається, що не боїшся. Подобається, що справжня. Загалом подобається ... і так, хімія-дуже подобається " - пише Михайло під фото з Ганною.

Користувачі мережі відреагували по-різному, висловлюючи свою думку з приводу відносин пари:

"Красиві, ми милуємося Вами❤; забув додати: і Юля дуже подобається.😍 ; Ключове слово,, подобається,,, але не,, люблю,,.....; З тобою все подобається 💜; через рік другий все пройде); ви не підходите один одному, якісь різні️️; Міша тут сумний😢; люди, яке ви маєте право писати, що вона йому не підходить, це вас взагалі не стосується; фотки всі якісь не справжні, ніби як переконати всіх що у на все класно».

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