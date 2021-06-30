Дружина колишнього героя шоу «Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, висловила невдоволення через побутові проблеми
Даша після проекту стала популярним блогером і тому навіть на останніх термінах вагітності веде Instagram кожен день, викладаючи особисті кадри і відео з реального життя. Цього разу Квіткова вирішила поскаржитися на дійсно поганий день.
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За словами дівчини, через ремонт вона пережила дійсно нервовий день і їй було важко. Нагадаємо, що перед пологами пара вирішила закінчити ремонт власного будинку, куди планує переїхати вже з сином.
"#38weekspregnant і офіційно сьогодні самий нервовий день За весь період вагітності. Час на видихнути немає. Через два дні переїзд, а деякі підрядники - 🦥 розбивають серце💔 хочеться випити. На сьогодні все🥲 P. s хочеться, не означає Робити."- пише Квіткова.
Користувачі підтримали дівчину:
"Все Буде Добре, дівчинка!; У мене почалися сутички , а чоловік плінтуса встановлював😂 🙈; таке відчуття що ти фоткаешься щотижня); красива Беременяшка; все буде добре 🌸 значить так повинно бути))️️; не переживай, все буде добре; краса❤ ️ все буде добре🔥 😢».
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