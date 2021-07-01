Співачка Еліна Іващенко, яка стала партнеркою Олега Винника, виконавши з ним спільну композицію, похвалилася своїми розвагами

Артистка стала впізнаваною в Україні після своєї перемоги на шоу "Х-Фактор", пише Politeka.net. Зараз 19-річна виконавиця продовжує розвивати свою кар'єру. Зокрема, не так давно артистка заспівала композицію" Діаманти" в парі з Олегом Винником.

Зараз Еліна показує, як проводить час на відпочинку на українському курорті в Генічеську. Відповідні сторіс співачка опублікувала у своєму Instagram.

На кадрах Іващенко покрасувалася в бікіні, прикривши очі за великими окулярами. Красуня відпочивала на шезлонгу, весело проводячи час і підспівуючи пісні, що звучить в зоні відпочинку.

Пізніше Еліна опублікувала кадри того, як біля басейну "відпалила" під пісню Ольги Полякової "Королева ночі". Артистка танцювала і веселилася.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Еліна Іващенко не тільки перемогла в шоу "Х-Фактор", але також на "Слов'янському базарі". Дівчина розповіла, що на подібних конкурсах прагне до перемоги і налаштовує себе для них, адже вони свідчать про результати.

Нагадаємо, нова партнерка Олега Винника похвалилася важливим досягненням.

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