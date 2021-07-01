Український співак, суддя шоу "Голос країни", Діма Монатік разом з дружиною, Іриною, відсвяткували шестиріччя з дня реєстрації шлюбу

Діма Монатік першого липня 2015 року одружився на своїй красуні-дружині Ірині, пише Politeka.net. На честь важливої дати дружина артиста розмістила фото з весілля в РАГСі.

На кадрах артист одягнувся в чорне, а шатенка-Ірина вибрала коротку сукню і кеди. Парочка поцілувалася на одному з фото.

"Офіційний день нашої сім'ї 01.07.2015! Нам офіційно 6 років) а разом ми вже цілих 10 років..❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ @monatik_official люблю тебе, моя вічність ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написала дружина артиста.

За годину публікація зібрала понад 9000 лайків і багато коментарів.

"Думав що буду шукати ціле життя... ось і знайшов ціле життя... Люблю тебе ❤️❤️❤️🔥🔥🔥", - написав Дмитро.

"Оооооооо😍 😍 😍 😍 😍 вітаю", " вітаємо!", "Іро, Дімо, Ви - мрія!❤ ️ ", "Клас!!! Вітаю 💚💛", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️хлопці", " Моя улюблена сім'я!!! ❤️❤️❤️", "😍😍😍 завжди приклад справжнього кохання і сім'ї", " Милаші 😍 😍 😍 вітаю вас!! Попереду набагато більше!! Любові вам назавжди❤ ️ ❤️❤️", "Які ви справжні❤️🔥 краса вітаю🔥", " вітаємо!)))) ви чудові)❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Супер!У нас з чоловіком теж сьогодні 10років👍 🎉❤", - написали інші користувачі Мережі.

Нагадаємо, дружина Монатіка блиснула своїм нескромним декольте перед Осадчою.

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