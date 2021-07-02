Фанати "Танців з зірками" вимагали від організаторів змін і, ось, нарешті, їх отримали

На сторінці головного танцювального шоу країни в Instagram розсекретили, що зміниться в новому сезоні. Творці обіцяють ще більше свята краси і бального танцю, передає Politeka.net.

Так, головним хореографом стала Альона Шоптенко, а це означає, що вона більше не вийде на паркет в парі з зіркою, зате докладе руку до постановок яскравих номерів, що, можливо, запам'ятаються публіці надовго. Крім того, тепер продюсеру "Танців" Володимиру Завадюку допомагатиме режисер-постановник Олена Коляденко.

Також публіка побачить багато нових облич на паркеті. Нещодавно телеканал 1+1 провів відкритий кастинг танцюристів. Понад 350 осіб подали заявки і лише 70 досвідчених танцюристів потрапили на кастинг, який проводили Коляденко з Шоптенко.

Заінтриговані користувачі з жаром обговорюють подію. Деякі хочуть побачити в шоу хореографа Дмитра Дікусара, колишнього чоловіка Шоптенко. Причому навіть не в ролі танцюриста, а - судді, замість Влада Ями.

"Дуже сподіваюся, що в цьому сезоні упор все-таки буде на танці, а не на конфлікти / суперечки / батли, як у минулому😢"

"Дікусар повинен бути в журі замість Ями!"

"Обожнюю Олену❤ вона майстер своєї справи! Але дуже шкода, що не побачимо Олену на паркеті😢"

"Я чекаю Дикусара Діму і хочу, щоб він переміг, я за нього 👍"

"Дуже хотілося б побачити нових ведучих!!!"

"У креативності Коляденко я не сумніваюся. Подивимося яку хореографію зробить Шоптенко!?"

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