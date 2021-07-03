Герой "Холостяка 11" Михайло Заливако і його обраниця, переможниця шоу, Анна Богдан продовжують будувати відносини

31-річний Міша і 28-річна Аня, як відомо, після фіналу вирішили жити разом у Києві. Парочка знімає квартиру, багато подорожує і відвідує vip-тусовки з "вершками" українського шоубізу, купаючись у славі. Нещодавно вони повернулися з казкової подорожі в Туреччині, а тепер побували в гостях у мами Ані.

Відповідними кадрами Богдан поділилася у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина зняла себе, коханого і маму на кухні. Останні про щось жваво розмовляли, сидячи за столом, а на неї не звертали уваги.

"Приїхали до матусі... про щось там лялякають без мене", - поскаржилася Аня.

Нагадаємо, знайомство Заливако з майбутньою тещею відбулося в 10-му випуску "Холостяка". Перед тим, як з'явитися в гості до мами дівчини, пара провела цікаве побачення, відправившись разом на майстер-клас до переможця кулінарного шоу "МайстерШеф" Євгена Клопотенка. Сама зустріч Міші з мамою, сестрою і братом Ані затягнулася до глибокої ночі. Обраниця "Холостяка" розповідала, що тоді в квартирі її матері насилу вмістилися 30 чоловік знімальної команди.

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