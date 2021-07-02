Дружина британського принца Меган Маркл залишилася в США з дітьми, коли в її родині сталася справжня біда
Герцогиня Сассекська не так давно стала мамою вдруге. Колишня актриса народила дочку Лілібет, і зараз живе в розкішному будинку в США також з сином, Арчі. Тим часом принц Гаррі полетів на батьківщину, де у затонулому саду Кенсінгтонського палацу разом з братом Вільямом відкривав пам'ятник матері, принцеси Діани.
Страшне горе потрясло сім'ю Меган Маркл - стало відомо про смерть її 82-річного дядька, Майкла, який страждає від хвороби Паркінсона, пише The Sun. В останні роки чоловік кілька разів травмувався при падіннях.
Дядько Меган раніше працював дипломатом, і за запевненням знайомих, був хорошою людиною, яка любила свою покійну дружину і з радістю говорила про свою знамениту племінницю.
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Після смерті дружини Майкл переїхав в трейлер, і жив поруч з дочкою, а також самостійно себе забезпечував.
Чоловік пишався Меган Маркл і мріяв, щоб вона познайомила його з принцом Гаррі, але цього так і не сталося. Майкл, як і батько герцогині, останні роки віддалилися від неї. Хоча дядько допомагав колишній актрисі з роботою, коли їй було 20 років.
Також дядько не був на весіллі герцогині, через свою хворобу, а на початку 2020 року закликав племінницю зв'язатися з батьком, адже через пандемію могло стати пізно.
Нагадаємо, що принц Гаррі може виїхати до Британії без Меган Маркл.
Як повідомляла Politeka, принца Гаррі і Меган Маркл вигнав з палацу принц Вільям
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