Дружина британського принца Меган Маркл залишилася в США з дітьми, коли в її родині сталася справжня біда

Герцогиня Сассекська не так давно стала мамою вдруге. Колишня актриса народила дочку Лілібет, і зараз живе в розкішному будинку в США також з сином, Арчі. Тим часом принц Гаррі полетів на батьківщину, де у затонулому саду Кенсінгтонського палацу разом з братом Вільямом відкривав пам'ятник матері, принцеси Діани.

Страшне горе потрясло сім'ю Меган Маркл - стало відомо про смерть її 82-річного дядька, Майкла, який страждає від хвороби Паркінсона, пише The Sun. В останні роки чоловік кілька разів травмувався при падіннях.

Дядько Меган раніше працював дипломатом, і за запевненням знайомих, був хорошою людиною, яка любила свою покійну дружину і з радістю говорила про свою знамениту племінницю.