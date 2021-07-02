Кадри конфузу зі співачкою Тіною Кароль облетіли Мережу

36-річна зірка побувала в студії "Люкс FM", ставши гостею радіоведучого Слави Дьоміна (який вів бекстейдж шоу "Голос країни"). З красенем, який нещодавно розлучився, Кароль, до речі, приписують близьку дружбу. Парочка зачастила з'являтися в компанії один одного, показуючи потім кадри в соцмережі.

Так, Слава зробив новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав, як "знущається" над співачкою, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Увага! Виявляється, Тіна Кароль не вміє надувати кульки!", - оголосив він, вручивши їй блакитну кульку.

Дьомін вирішив будь-що навчити артистку, як це робиться, адже надувати кулі вміють навіть діти.

Співачка трохи зніяковіла, але все ж взялася за справу. Правда, у неї нічого не виходило. Можливо, через те, що вона постійно сміялася.

"Ну, це легко, давай, Тіна!", - підбадьорював її ведучий.

"Взагалі я вмію тримати дихання під водою дуже довго..." ,- виправдовувалася зірка, але все марно, - Воно не йде!"

Дьомін поцікавився у підписників, а як у них йдуть справи з надуванням кульок.

"Як Тіна надуваю 😂"; "Спробувала хоча б 😂 🔥"; "Краща наша 😍"; "Тільки мені здається що вона прикидається?)))😍❤️😍"; "Це як?😂"; "Вмію, там немає нічого складного)))) але крутиться голова, коли дую))", - відповіли ті.

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