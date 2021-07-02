Колишня учасниця шоу "Холостяк-5", співачка і подруга телеведучої Лесі Никитюк, Лія Лі, розповіла про особисту драму
30-річна артистка не так давно оголосила, що вперше стане мамою, а у своїх недавніх постах в Інстаграм розповіла сумні новини, пише Politeka.net. Лія Лі будувала стосунки з коханим, пара мріяла одружитися наприкінці березня, але через карантин торжество довелося перенести.
Тільки через деякий час питання з весіллям відпало, адже, співачка розповіла, що прийняла рішення кинути нареченого.
За словами подруги Нікітюк, було непросто піти від колишнього, тим більше, що вона ще знаходиться в положенні.
"Я втомилася намагатися щось виправити, втомилася бути не такою, ходити на голках і все одно не така",- розкрила причину свого вчинку Лія.
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За словами артистки, вона тепер хоче жити в позитиві й ростити малюка сама, "виключаючи зі свого життя - токсичних людей".
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Пізніше співачка зробила новий пост.
"Я давно вже все відпустила, перехворіла і прийняла рішення поділитися з Вами, бо було багато питань і кожне питання повертало назад. Але сьогодні я видихнула і вільно дихаю!", - написала вона.
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