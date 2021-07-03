Відома Московська модель Олена Краснова, невістка Алли Пугачової, показала себе в ніжному образі
Як пише Politeka.net, Олена Краснова є популярною Московською моделлю. Красуня вийшла заміж за Микиту Преснякова (онука Алли Пугачової) в 2017 році. Дівчина нещодавно отримала диплом, а зараз активно веде соціальні мережі, де підігріває інтерес до своєї персони.
На новому фото Олена здалася в одній сорочці. Дівчина спустила її, показавши розкішні плечі, на яких не було бретелей від білизни. Краснова на двох фото показала трохи різні ракурси, вразивши чуттєвістю.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:
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"Нічого собі"," красуня"," шикарна"," красива"," красуня красива", " неймовірна дівчина. Микиті дуже пощастило з дружиною".
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