Співачка Оля Полякова у соцмережі показала миле відео зі своєю подругою і кумою

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Оля Полякова, яку називають суперблондинкою українського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так цього разу у своїх сторіс зірка поділилася кумедним відео, на якому показала свою подругу і куму Світлану легку. До слова, ця дівчина є продюсером і організатором заходів, і судячи зі слів Олі, зустрілися вони не просто так.

На кадрах, які показала Полякова, вони з кумою відображені в цікавій локації, сидячи за столиком з коктейлями. Перед камерою суперблондинка з'явилася в цікавому образі - на ній яскравий смарагдовий купальник і світла кепка. Волосся недбало укладені і заховані за головним убором, а на обличчі немає макіяжу. Кума співачки в яскравому жовтому купальнику з воланом і без головного убору.

"Приїхали з моєю кумушкою на роботку, заодно повідпочиваємо" – говорить Полякова в ролику, показуючи себе і подругу у всій красі.

Нагадаємо, Полякова вперше за довгий час показала чоловіка, який старший за неї на 22 роки: "Зустрічали на двоповерховому катері".

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