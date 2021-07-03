Шанувальники "відкопали" в мережі незвичайне фото молдавського мачо Дана Балана

Як повідомляє Politeka.net, відомий Молдавський Виконавець Дан Балан, який участі в "Голосі країни" підкорив і українських фанаток, не часто радує публіку своїми фото. Зате у нього Активний фан-клуб, який пильно стежить за його життям і веде фан-сторінки в Instagram.

Так, нещодавно в одному з фан-акаунті в соцмережі опублікували кумедне фото Дана, на якому він позує в стильному прикиді. Схоже, знімок був зроблений на професійній студії зі світлом і спеціальною апаратурою. Перед камерою Молдавський мачо з'явився у вузьких смугастих штанях, білій сорочці з чорною краваткою і сірому піджаку. Свій образ він доповнив темними кросами і оригінальними сонцезахисними окулярами.

У підписі до фото йдеться: "Крейзі лупович. Чекаємо повернення @crazy_loop_dance". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото артиста: "Знайомі штанці", "Сонечко наше", "Дан, чекаємо повернення! Новин!", "Вау", "Красунчик".

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