Відомий український гуморист Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", показав блондинку з "Жіночого кварталу" Ірину Сопонару на незвичайному фото

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є популярною українською актрисою, однією з найвідоміших красунь з "Жіночого кварталу" і "Квартал 95". Цього разу колега по студії, гуморист Юрій Ткач, вирішив пожартувати над красунею, опублікувавши дивну фотографію в Instagram.

Юрій розмістив знімок в сторіс, показавши Ірину максимально близько. На фото видно було тільки обличчя Сопонару. Дівчина була настільки близько до об'єктива, що великий ніс і очі займали багато простору в кадрі.

"Ірина Сопонару", - підписав фотографію Юрій і додав три смайлики сміху. До слова, красуня зробила репост даної публікації.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторісах Instagram немає подібних інструментів.

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