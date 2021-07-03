Австрійський виконавець Томас Нойвірт, відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, посміявся над незручною ситуацією, в яку потрапив

Як передає Politeka.net, останнім часом Нойвірт все рідше з'являється в образі Кончіти Вурст, зате будує успішну кар'єру як поп-виконавець. У його Instagram можна побачити масу яскравих образів в чоловічому образі.

На свіжих кадрах Нойвірт показав, як потрапив у незручну ситуацію. Його джинси тріснули в самому невідповідному місці - дірка утворилася прямо на «п'ятій точці». Томас став спиною до камери, щоб продемонструвати курйоз, а його друг в цей час обійняв його і показав язика.

Варто відзначити, що Нойвірт виглядав дуже щасливим і з задоволенням позував для знімка.

"Радий бачити тебе, дитинко", - підписав фото з красунчиком Том.

Зазначимо, що Нойвірт прославився після тріумфальної перемоги на пісенному конкурсі «Євробачення». Тоді він підкорив своїм образом і вокалом всю Європу.

Нагадаємо, що Кончіта Вурст у сукні, як на "Євробаченні", зацікавила подією: "не роздумуючи погодився...".

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