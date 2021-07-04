Артистка блиснула фігурою, якій може позаздрити багато хто

Співачка і актриса Дженніфер Лопес вразила виглядом на нових кадрах

Популярна артистка вражає зовнішністю у свій 51 рік, передає Politeka.net. Зірка правильно харчується, використовує найкращі доглядові засоби, а також активно займається спортом. Саме тому Джей Ло виглядає в найсміливіших нарядах просто чудово.

На новому відео в Instagram артистка приміряла гарячий образ в міні-шортах. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Співачка була в сорочці, яку розчахнула і посвітила формами в сяючому ліфчику.

Крім того, на кадрах можна помітити репера Рауля Алехандро.

Таким чином, співачка готує своїх шанувальників до нової відеороботи.

"Готові?",- підписала відео Джей Ло.

За півгодини публікація зібрала понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Ооо, забери мене, Вибери мене !!! 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 ", "Вау «просто чудово😍❤😍", " так, королева!!! Я готовий !! 🔥 🔥 🔥 ", "Ти чуєш, як я кричу ?? OMGGG", " рахуємо години 🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Я люблю тебе, Дженніфер ❤️😍 🙌 🔥", " це найкраще🔥 🔥 😍", "ти така красива😫 😭♥️", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, на сторінку Дженніфер Лопес в Instagram підписані 163 мільйони користувачів мережі. Кожен пост знаменитості моментально збирає великий відгук.

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