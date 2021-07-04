Колишня дружина Олексія Завгородного (Позитив) Анна Андрійчук показала яскраві кадри їхнього відпочинку разом з Настею Каменських
Не так давно Анна розповіла про своє розлучення з Олексієм Завгороднім. Через п'ятнадцять років відносин пара розпалася і не стала виносити цю тему на публіку. Зараз Анна багато вільного часу проводить вдома у кращої подруги - Насті Каменських.
Артистка і дизайнер не соромляться бути справжніми, тому нерідко дурять на камеру, показують себе без макіяжу і жартують над один одним. Цього разу Анна поділилася вельми красномовними кадрами в бікіні.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Полякова в купальнику притулилася до своєї подружки: "Приїхали з моєю кумушкою на роботку"
Трагедія в Польщі обірвала життя двох українців: подробиці і кадри з місця події
У Малиновського проблеми, тренер збірної України розкрив деталі: "Не готовий на 100%"
"Дуже боляче": коронавірус забрав життя зірки російських серіалів
Не обійшлося і без кадру з черешнями, вигідно вставленими в ракурс, а також без кадрів, на яких Анна посміялася над незадоволеним виглядом подруги.
Обидві красуні виглядали при цьому дуже природно і красиво, адже не стали приховувати себе під фільтрами.
Настя займається спортом досить часто, щоб не набирати зайве. А ось Анна звикла бути у формі. Як виявилося, з 5 до 16 років вона займалася художньою гімнастикою.
Нагадавши, Позитив не оцінив одкровень колишньої дружини Анни Андрійчук після розлучення: "те, що вона зробила...".
Як повідомляла Politeka, Анна Андрійчук після розлучення з Позитивом спробувала себе в ролі моделі, підкоривши незвичайним чином: "було хвилююче".
Також Politeka писала, Екс-дружина позитиву Ганна Андрійчук ошелешила новинами про поповнення в родині, подякувавши Каменських: "так-так, це син...".