Колишня дружина Олексія Завгородного (Позитив) Анна Андрійчук показала яскраві кадри їхнього відпочинку разом з Настею Каменських

Не так давно Анна розповіла про своє розлучення з Олексієм Завгороднім. Через п'ятнадцять років відносин пара розпалася і не стала виносити цю тему на публіку. Зараз Анна багато вільного часу проводить вдома у кращої подруги - Насті Каменських.

Артистка і дизайнер не соромляться бути справжніми, тому нерідко дурять на камеру, показують себе без макіяжу і жартують над один одним. Цього разу Анна поділилася вельми красномовними кадрами в бікіні.

Не обійшлося і без кадру з черешнями, вигідно вставленими в ракурс, а також без кадрів, на яких Анна посміялася над незадоволеним виглядом подруги.

Обидві красуні виглядали при цьому дуже природно і красиво, адже не стали приховувати себе під фільтрами.

Настя займається спортом досить часто, щоб не набирати зайве. А ось Анна звикла бути у формі. Як виявилося, з 5 до 16 років вона займалася художньою гімнастикою.

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